Ирак не смог реализовать проект поставок газа из Туркменистана через территорию Ирана из-за отказа США дать одобрение, опасаясь нарушения санкций против Тегерана, сообщает Reuters. Теперь Багдад ищет другие пути обеспечения страны электричеством.

Первоначально эта инициатива была предложена в 2023 году и предполагала, что Туркменистан будет экспортировать газ в Ирак через Иран, который находится между двумя странами.

По условиям сделки, Иран получал бы туркменский газ и передавал его Ираку. Однако такой маршрут мог привести к нарушению американских санкций против Тегерана, что требовало согласования с Вашингтоном.

Согласование так и не было получено, поскольку администрация Трампа продолжала политику «максимального давления» на Иран. «Продолжение реализации туркменской схемы может повлечь санкции против иракских банков и финансовых организаций, поэтому на данный момент контракт приостановлен», — заявил агентству советник премьер-министра Ирака по вопросам электроэнергетики Карим.