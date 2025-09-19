В банковской системе Азербайджана наблюдается стабильный рост кредитования и депозитов. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики. Сегодня совокупный объем кредитов, выданных банками и другими кредитными организациями, составил 30 млрд 257,9 млн манатов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 23,7% больше, чем за январь–август 2023 года. Из них 25 млрд 413,3 млн манатов пришлись на долгосрочные кредиты, что показывает интерес банков к инвестициям в долгосрочные проекты.

Просроченные кредиты, идущие бок о бок с бансковскими займами, на 1 авг уста 2025 года составили 529,4 млн манатов. Их доля в общем кредитном портфеле — всего 1,7%. По сравнению с 2024 годом объем проблемных кредитов увеличился на 16,7%, однако в сравнении с 2023 годом их уровень снизился почти на 8,3%. Несмотря на увеличение абсолютного объема просроченной задолженности, их доля в портфеле остается крайне низкой, что указывает на развитие способности финансовых учреждений эффективно управлять рисками.

В то же время в Азербайджане выросли объемы банковских вкладов. На 1 августа 2025 года общий объем депозитов физических лиц составил 15 млрд 456,1 млн манатов. Тут рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 10,7%, а за два года — +9,9%. Рост вкладов демонстрирует, что население стало больше доверять банкам.