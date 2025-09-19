В Великобритании вертолет с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланьей совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел во время перелета из загородной резиденции в Чекерсе, где Трамп проводил встречу с премьер-министром Киром Стармером, к аэропорту Станстед. У вертолета возникли проблемы с гидравлической системой, и пилоты решили экстренно приземлиться в аэропорту Лутон.

После посадки президент и его супруга пересели на резервный вертолет и продолжили путь к месту проведения совместной пресс-конференции.

Отмечается, что никто не пострадал, а задержка прибытия составила всего около двадцати минут.