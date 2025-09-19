Еврокомиссия завершила подготовку 19-го пакета антироссийских санкций и представит его 19 сентября. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель ЕК Паула Пинью.

По её словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит с официальным объявлением о новом пакете рестрикций.

«Как и ожидалось, мы можем подтвердить, что ЕК внесла предложение по 19-му пакету санкций. Председатель фон дер Ляйен представит его совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас», — заявила Пинью.