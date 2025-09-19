Эйфелева башня 18 сентября оказалась закрыта для посетителей из-за общенациональной забастовки. Площадь под ней оставалась открытой до 21:00.

По данным МВД Франции, по всей стране прошли 230 акций протеста, заблокированы 95 объектов. В Лионе произошли столкновения с полицией, задержаны 99 человек, из них 15 в Париже.

Профсоюзы заявили о 400 тыс. участников забастовки, власти насчитали около 200 тыс. Всего на улицы, по прогнозам, вышло до 900 тыс. человек, включая 50–100 тыс. в Париже.

Протесты под лозунгом «Заблокируем всё» вызваны планами жёсткой экономии, инициированными бывшим премьером Франсуа Байру, ушедшим в отставку 9 сентября. Его сменил Себастьен Лекорню, ранее министр обороны.