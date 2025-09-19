Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резким заявлением в адрес лидера йеменских хуситов Мухаммеда аль-Хуси, пообещав ему наказание за агрессивные действия.

«Твое время придет. Ты и твое руководство столкнетесь с последствиями своих действий», — заявил Кац.

Министр также отметил, что лозунг «Смерть Израилю, проклятие евреям», который используется хуситами, не останется без ответа. Кац заявил,что в столице Йемена будут развеваться флаг Израиля. Он также подчеркнул, что Израиль продолжит защищать свои интересы на международной арене.