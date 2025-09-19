Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает игнорировать призывы президента США Дональда Трампа к прекращению развязанной ею войны. Об этом украинский лидер написал в своих социальных сетях.

«Опять россияне бьют по гражданским, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но эта позиция, похоже, не слышна в России», – подчеркнул он.

По словам президента, это означает необходимость активнее реализовывать инициативы, укрепляющие обороноспособность Украины, в том числе программу PURL, совместное производство вооружений и завершение соглашений по гарантиям безопасности.

«На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов согласилась на дипломатию», – добавил Зеленский.