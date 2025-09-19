В КНДР проведены испытания тактических ударных беспилотников серии Kumsong («Кымсон»), сообщает ЦТАК. За полетами наблюдал лично лидер страны Ким Чен Ын. На фотографиях показан взлет дронов и поражение целей.

Разработкой техники занимается Комплекс беспилотных аэротехнологий. По данным агентства, испытания подтвердили «высокую боевую эффективность и стратегическую ценность» беспилотников.

Ким Чен Ын назвал их «важным военным активом» и подчеркнул приоритет перехода на беспилотную технику в модернизации вооруженных сил.