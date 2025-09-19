Вице-президент Палаты представителей частного сектора Ирана Хоссейн Пирмузан заявил о планах по созданию совместной логистической базы и промышленного поселка между Ираном и Азербайджаном. Об этом он сообщил на встрече с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

Пирмузан подчеркнул важность запуска железной дороги Ардебиль–Баку, которая, по его словам, позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию и сократить транспортные расходы.

Также было отмечено, что на следующей неделе в Тегеране состоится заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана.