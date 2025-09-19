Российское военное руководство продолжает придерживаться теории победы президента Владимира Путина, согласно которой РФ способна одержать верх в войне на истощение против Украины. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что 18 сентября Путин заявил о нахождении на украинском фронте более 700 тысяч российских военнослужащих. Днём ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что российские силы наступают «практически на всех фронтах».

По оценке ISW, подобные заявления вписываются в стратегию Кремля, предполагающую постепенное, но непрерывное продвижение российских войск и использование ресурсов для истощения Украины. Эта концепция базируется на предположении, что Москва сможет выдержать поддержку Киева со стороны Запада и в итоге сломить обороноспособность украинской армии.

Эксперты подчёркивают, что Путин не раз заявлял о намерении достичь военных целей именно на поле боя, даже при медленном продвижении. По его замыслу, численное превосходство в людях и ресурсах должно обеспечить победу в затяжном противостоянии.

«Последние заявления Путина и Герасимова являются частью более широкой кампании Кремля, направленной на то, чтобы склонить Украину и Запад к немедленным уступкам его максималистским требованиям, внушая идею об неизбежности российской победы и нарастающей агрессии», — отмечают в ISW