Подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по логистическому объекту 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному в Курской области.

Как сообщили в ССО ВСУ, атака была проведена в ночь на 18 сентября. В результате удара поражены база хранения материально-технических средств, склады с боеприпасами, а также места скрытого размещения вооружения и военной техники.

В ведомстве подчеркнули, что 810-я бригада морской пехоты, дислоцированная в Севастополе, задействована в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Кроме того, личный состав этого соединения обвиняется в совершении военных преступлений, включая казни украинских военнопленных.