Британская разведка MI6 открыла специализированный портал Silent Courier в даркнете для привлечения новых агентов, в том числе из России. Об этом сообщает BBC.

В МИД Великобритании отметили, что цель платформы — упростить процесс вербовки и усилить национальную безопасность. О запуске официально объявит глава MI6 Ричард Мур в ходе выступления в Стамбуле.

Министр иностранных дел Иветт Купер подчеркнула, что безопасность — ключевая обязанность правительства, а использование передовых технологий позволит Лондону оставаться «на шаг впереди противников».

Через портал можно анонимно передавать сведения о терроризме и деятельности вражеских спецслужб. Инструкции разместят на официальном YouTube-канале MI6. Пользователям рекомендуют использовать VPN и не заходить с личных устройств.

Новый инструмент во многом повторяет подход ЦРУ, которое ранее распространяло обращения к потенциальным агентам через соцсети.