Американские врачи описали уникальный клинический случай COVID-19, который, вероятно, стал самым продолжительным из когда-либо зарегистрированных. У 41-летнего мужчины с ВИЧ коронавирус сохранялся в организме на протяжении 776 дней, вплоть до его смерти. Об этом сообщает журнал The Lancet: Microbe.

Пациент, не принимавший антиретровирусную терапию, впервые почувствовал недомогание в мае 2020 года. Симптомы включали кашель, головные боли и усталость. Диагноз COVID-19 был подтвержден только в сентябре того же года.

Из-за ослабленной иммунной системы вирус смог длительно существовать в организме, подвергаясь множественным мутациям. Некоторые изменения напоминали те, что позже были обнаружены в ключевых вариантах коронавируса, включая «омикрон». Однако уникальная смесь штаммов не распространилась за пределы организма пациента — вероятно, из-за их специфической адаптации.

ПЦР-тесты оставались положительными до конца жизни больного: даже за два дня до смерти коронавирус все еще фиксировался в его мазках. При этом врачи подчеркивают, что непосредственной причиной смерти COVID-19 не стал.