Согласно публикации западного журнала Military Watch Magazine (MWM), в мире насчитывается 15 стран, способных нанести ядерный удар.

«Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия ограничивает обладание атомным оружием лишь пятью государствами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, на сегодняшний день 15 стран имеют хотя бы ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов», — отмечает издание.

Журнал разделил государства на четыре группы в зависимости от ядерной мощи.

В первую группу вошли США, Россия и Китай, обладающие полноценной ядерной триадой.

Во вторую группу попали Северная Корея, Индия, Пакистан и Израиль, разработавшие собственные ядерные ракеты вне Договора о нераспространении.

Третью группу составили Великобритания и Франция, располагающие подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами.

В четвертую группу MWM причислил Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Беларусь, которым ядерное оружие передали союзники.