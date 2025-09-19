Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в скрытности при руководстве ключевым органом ЕС из-за того, что она не вела записи собеседований с кандидатами в комиссары. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что ещё в сентябре прошлого года журналисты направили запрос о предоставлении материалов собеседований, проведённых с тогдашним кандидатом в комиссары Тересой Риберой, которая впоследствии стала вице-председателем Еврокомиссии. Долгое время ответ не поступал, и лишь спустя год генсекретарь ЕК Илзе Юхансоне заявила, что все обсуждения проходили устно, и никакие документы не составлялись.

«Фон дер Ляйен не вела записи во время ключевых собеседований кандидатов в свою команду комиссаров. Это признание было раскритиковано сторонниками прозрачности», — отмечает Politico.

Хотя формально глава Еврокомиссии не нарушила правил, она столкнулась с жёсткой критикой со стороны представителей СМИ и общественности за отсутствие прозрачности в своей работе.