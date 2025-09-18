Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью израильскому телеканалу «Кешет 12» выразил уверенность, что Париж, Лондон и Берлин восстановят санкции против Ирана к завершению сентября.

Макрон подчеркнул: «Франция всегда придерживалась очень требовательной, чёткой и последовательной позиции в отношении Ирана. И я думаю, что это важно для вашей страны и вашего народа».

На вопрос о возвращении санкций, наложенных «евротройкой», президент ответил утвердительно: «Да, потому что последние новости, которые мы получили от иранцев, несерьёзны».

Он отметил значимость европейских мер против рисков размещения ядерного оружия в Иране, угроз применения баллистических ракет и региональной дестабилизации.

Макрон при этом добавил, что отсутствуют чёткие обязательства со стороны Тегерана. «Это европейская позиция, мы взаимодействовали с британскими и немецкими коллегами. Мы восстановим санкции, и к этому решению присоединятся все, кто его поддержал», — уточнил французский лидер.