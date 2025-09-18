Азербайджан и Европейская комиссия обсудили проекты соглашения о финансировании программ по разминированию, управлению водными ресурсами и устойчивому развитию транспортной отрасли.

Встреча прошла между министром экономики Микаилом Джаббаровым и комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.

Стороны подчеркнули, что Евросоюз является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Азербайджана. Отмечена положительная динамика сотрудничества в сфере энергетики и инвестиций, а также обозначены перспективы в транспортной отрасли.

Кроме того, обсуждались инвестиционные инициативы в области энергетики, цифровой экономики, транспорта и частного сектора в рамках глобальной стратегии ЕС Global Gateway.

Avropa İttifaqının (Aİ) Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu üzrə komissarı xanım Marta Kos (@MartaKosEU) ilə görüşümüzdə Aİ-nin yeni qlobal əlaqələndirmə strategiyası olan “Global Gateway” təşəbbüsü çərçivəsində #enerji, #rəqəmsaliqtisadiyyat, #nəqliyyat, özəl sektor və digər sahələrdə… pic.twitter.com/QrdwTkoQSt

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 18, 2025