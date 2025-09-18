Цвет платья первой леди США Мелании Трамп на ужине в Виндзорском дворце вызвал оживленные споры в социальных сетях. Об этом пишет газета Independent.

Как отмечает издание, на разных фотографиях оттенок наряда заметно отличается. С одних ракурсов платье и пояс, созданные дизайнером Каролиной Эррерой, кажутся яркими, а с других — более приглушенными. На одном из снимков платье выглядит ярко-желтым, а пояс — нежно-сиреневым.

По данным Independent, в действительности наряд выполнен в оттенке сливочного масла и дополнен фиолетовым поясом. Причиной путаницы стали особенности фотосъемки со вспышкой и последующая корректировка насыщенности изображения.