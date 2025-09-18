В Калужской области возникла ситуация, вызвавшая обеспокоенность родителей учащихся одной из школ. По данным Telegram-канала «Честный Жуковский район», ученицы седьмых и девятых классов образовательного учреждения в деревне Чубарово начали посещать школу в хиджабах.

Администрация школы пытается урегулировать ситуацию, разъясняя необходимость соблюдения светской формы одежды, установленной в российских школах. Однако девочки, при поддержке адвоката, отказываются снимать хиджабы.

Региональное министерство образования отметило, что ведется работа с родителями и школьниками, но стороны пока не пришли к соглашению.