Бельгийские компании проявляют готовность участвовать в укреплении сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном в различных сферах.

Как заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон, страна полностью поддерживает повестку ЕС по Азербайджану. По его словам, которые приводит АПА, комиссар ЕС Марта Кос провела встречи, направленные на усиление связей между регионами.

«Мы видим полезные возможности в таких секторах, как энергетика, логистика, инфраструктура, транспорт и других, где бельгийские компании готовы внести свой вклад», — отметил посол.