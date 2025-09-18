Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом, как еще больше поддержать Украину и надавить на российского лидера Владимира Путина.

«В последние дни Путин показал свое истинное лицо, организовав самую масштабную атаку с начала вторжения, с новыми жертвами среди невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО. Это действия человека, который не хочет мира. Поэтому сегодня мы обсудили, как мы можем укрепить нашу оборону, чтобы еще больше поддержать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение», — сказал на пресс-конференции с президентом США премьер Великобритании Кир Стармер.

