Олигарх Гагик Царукян объявил о создании новой команды и участии в парламентских выборах 2026 года в Армении. Он представит инициативу «Предложение Армении», цель которой — объединить профессионалов для развития страны.

«Придёт время, я всё расскажу, сегодня не тот день. Думаю, общаюсь, провожу обсуждения с разными специалистами. Сегодня в Армении нет ни одного человека или партии, которые вытащат страну из этой ситуации», — сказал он.

Царукян добавил, что в Армении должны быть мир и солидарность. «Каждый должен ясно говорить, что предлагает и что хочет сделать», — добавил он