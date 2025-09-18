В Азербайджане растет интерес к электромобилям, но острая нехватка электрозаправочных станций беспокоит владельцев этих машин. Особенно остро это неудобство ощущается в регионах. Поэтому жители районов не торопятся обзаводиться электрокарами. Столичные же автомобилисты часто не решаются ездить в отдалённые сёла, опасаясь застрять в пути без возможности подзарядки.

Можно насчитать не более 60 электрозаправочных станций в Баку, 20 в регионах и 7 на освобожденных территориях. И это при том, что ежегодно в страну завозят несколько тысяч электромобилей. За первые 7 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 1 180 электромобилей на сумму 38,1 млн долларов, сообщает Государственный таможенный комитет. Средняя цена одного электромобиля в текущем году составила $ 32 313 (54 932 маната), что на $ 7 608 (–19,1%) меньше прошлогоднего показателя — $ 39 921 (67 866 манатов).

Проблема нехватки электрозаправочных станций, с другой стороны, усугубляется длительным временем подзарядки. Даже при использовании самых быстрых или ультрабыстрых зарядных устройств с постоянным током пополнить батарею на 80% удаётся лишь за 15–60 минут. Этот фактор также отталкивает людей от мысли купить электромобиль, что снижает эффективность проводимой государственной политики по популяризации электромобилей.

Не секрет, что водители вынуждены вставать в длинную очередь и ждать пока зарядится один автомобиль, чтобы пополнить батарею следующего. Напомним, что пару лет назад Азербайджан обозначил цель — сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 35 % по сравнению с 1990 годом. После 2030 года поставлена более амбициозная цель, которая заключается в сокращении парниковых газов на 40 % к 2050 году.

В Азербайджане, благодаря возможности двойной подзарядки, большей популярностью пользуются гибридные автомобили нежели электрокары, комментирует эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров. Существенным стимулом для роста спроса стало трёхлетнее освобождение от таможенных и налоговых пошлин на импорт гибридных и электрических машин. Это открыло новые возможности предпринимателям, занимающимся автомобильным бизнесом, а также сделало приобретение электрокаров более доступным для населения.

Однако широкое распространение электромобилей сдерживает дефицит электрозаправочных станций. За последние два года ОАО Azərişıq установило пункты подзарядки в Баку и на Абшеронском полуострове, но этого явно недостаточно для страны с населением 10 миллионов человек.

«Увеличение числа электрозаправочных станций должно быть не только обязанностью государства. В этом процессе должны быть заинтересованы и частные компании. Именно поэтому правительство освободило от таможенных пошлин импорт оборудования, необходимого для их открытия. Тем не менее действующих станций в стране пока недостаточно. Они должны быть установлены даже в самых отдалённых сёлах. Этого удалось бы достичь если правительство рекомендовало владельцам традиционных автозаправок устанавливать хотя бы по одной электрозаправочной станции на каждом объекте», — отметил эксперт в области транспорта.

Собеседник рассказал, что столкнулся также с другими жалобами владельцев электрокаров. Отправляясь из Баку, в регионах, на тех немногочисленных, с трудом отыскиваемых станциях, водители все равно не могут зарядить транспорт из-за банального отсутствия там электричества. В регионах очень часто отключают свет. Поэтому следует обратить внимание не только на проблему нехватки станций, но и на вопрос бесперебойного электроснабжения открывающихся станций, говорит Джафаров.

Он подчеркнул, что реализация планов правительства по увеличению числа электрокаров будет напрямую зависеть от того, как скоро в стране появится достаточное количество электрозаправочных станций.