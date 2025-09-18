Самолет Air Corsica, летевший из Парижа в Аяччо, не мог сразу приземлиться из-за того, что дежурный авиадиспетчер заснул на рабочем месте. По данным AFP, лайнеру пришлось кружить над аэропортом 18 минут, и пилоты даже рассматривали вариант ухода на запасной аэродром в Бастии.

Спящего диспетчера разбудили пожарные службы, после чего посадка прошла успешно. В управлении гражданской авиации Франции сообщили, что тест на алкоголь оказался отрицательным, однако начато служебное расследование, и рассматриваются возможные санкции.