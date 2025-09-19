Два года назад, 19 сентября 2023 года, Азербайджан начал локальные антитеррористические рейды в Карабахе. Это операция займёт менее чем 24 часа и завершится полным восстановлением территориальной целостности и государственного с суверенитета Азербайджана на всей территории нашей страны. Как отметил позже президент Ильхам Алиев, «антитеррористическая операция 19-20 сентября стала уроком для них и для всех. Военная операция, длившаяся всего несколько часов, положила конец сепаратистам, а те, на кого они возлагали надежды, промолчали. Поскольку никто не мог бы противостоять Азербайджанской армии, никто не мог бы противостоять азербайджанскому народу».

Наверное, здесь необходимо напомнить хронологию событий. Уже позади была 44-дневная Отечественная война. Азербайджан уже одержал победу. В части Карабахского региона, согласно Трехстороннему заявлению, были размещены российские миротворцы сроком на пять лет. Армянские войска должны были быть из Карабаха выведены. Практически всем здравомыслящим политикам было понятно, что сепаратистский проект провалился. Но в Ханкенди продолжали строить планы реванша. Вдоль линии разграничения периодически вспыхивали перестрелки. Армянская сторона пыталась продвигать посты и проводить фортификационные работы. Азербайджан уже провёл свои операции на высотах Фаррух и Сарыбаба. Ситуация накалялась – по вине армянской стороны. Пока не достигла «красной черты».

В 3:45 утра, 19 сентября на 58-м километре строящейся автодороги Физули–Ахмедбейли–Шуша сработала противотанковая мина. Подорвался грузовик, в котором находились сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Два человека – водитель и пассажир – погибли на месте. К месту теракта направляются полицейские – и гремит ещё один взрыв. Погибают четыре человека. Дорогу ранее неоднократно проверяли на предмет выявления мин и неразорвавшихся боеприпасов. Нет сомнений, что мины были установлены армянскими диверсантами. Это уже открытый террор против Азербайджана, который наша страна даже теоретически не стала бы терпеть.

В Азербайджане прекрасно знают, какую непростую задачу – и в военной, и в политической сфере – предстоит решить. В нарушение всех договорённостей, Армения держала в Карабахе военную группировку: 15 тысяч личного состава, сотни единиц танков и другой бронетехники, реактивной и ствольной артиллерии, средств РЭБ… Армянская сторона активно использовала тактику «живого щита». Наконец, существовали и политические риски. В США находилась у власти «самая проармянская администрация» Джо Байдена и Энтони Блинкена. В руководстве Евросоюза – сильнейшее влияние Франции…

Но у Азербайджана есть свои «красные линии». Терпеть угрозу террора на освобождённых землях и «осиное гнездо» террористов на своей территории наша страна не стала. Уже через несколько часов после взрывов на дороге Физули–Шуша начались локальные антитеррористические рейды.

Даже сегодня это кажется удивительным: разгромить армянскую военную группировку Азербайджану удалось менее чем за 24 часа. «Блицкриг», которого ждали от Азербайджана осенью 2020 года, был реализован осенью 2023-го. Да ещё в горно-лесистой местности. Азербайджанская армия блестяще провела штурм природной горной крепости, прорвала укрепления, над которыми армянское армия работала не один десяток лет, и при этом не позволила втянуть себя в уличные бои. И самое главное, Азербайджан свел к минимуму потери среди армянского гражданского населения. В первые же минуты мирных жителей призвали не приближаться к военным объектам и оставаться в своих домах. И этот призыв сработал. Азербайджан вновь применял высокоточное оружие, атакуя исключительно военную инфраструктуру, чтобы уже к вечеру 20 сентября 2023 года при иностранном посредничестве армянские вооруженные формирования сложили оружие и подняли белый флаг. Многолетний конфликт в Карабахе завершился блестящей и безоговорочной военно-политической победой Азербайджана. Победой, достигнутой и закреплённой на поле боя. Оплаченной жизнями наших шехидов и кровью наших гази.

Азербайджанский опыт восстановления своей территориальной целостности до сих пор остается уникальным на постсоветском пространстве. Пока что успех Азербайджана не удалось повторить другим странам, которые также столкнулись с внешней агрессией и оккупацией и, будем откровенны, располагали куда большей международной поддержкой, чем наша страна. Тому много причин. Азербайджан действовал, полагаясь исключительно на свои силы. Стиснув зубы. И эта стратегия принесла успех.

Дорога к этой победе была долгой. Азербайджан под руководством своего президента Ильхама Алиева реализовал программу военных реформ, создал армию, которой оказалось по силам победа в 44-дневной войне. Мы не уступили на переговорах, не «прогнулись» и не взяли на себя унизительных обязательств «решать конфликт исключительно мирным путём» или предоставить сепаратистам слишком широкие права. Уже после 44-дневной войны настал черёд по-настоящему гроссмейстерской дипломатии, блестящего сочетания военных и политических шагов, которые сделали возможным полное восстановление государственного суверенитета в пределах международно признанных границ Азербайджана. На территории нашей страны не осталось «серых зон» и иностранного военного присутствия. Здесь более не действовали ничьи законы и распоряжения, кроме азербайджанских, не было других властей, кроме законных органов власти Азербайджанской Республики. Как потом неоднократно подчёркивал глава государства Ильхам Алиев, в современном мире после Второй мировой войны нет аналогов такой безоговорочной победы.

Значение этой победы по-настоящему раскрывается только теперь. Когда уже на новый уровень выходит азербайджанская дипломатия. Когда с нашей страной разговаривают на вы, без прежнего высокомерного пренебрежения. Когда в Карабахе и Восточном Зангезуре разворачивается не имеющая аналогов работа по восстановлению нормальной мирной жизни на освобождённых территориях. Когда к родным очагам наконец возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Когда Шуша становится региональной столицей дипломатии. Когда подписываются договорённости, окончательно закрепляющие военную победу Азербайджана уже в политической сфере.

Потому что Азербайджан умеет побеждать. Пройдя через кошмар девяностых. Через гуманитарную катастрофу. Через 1 000 000 беженцев. Невзирая на равнодушие мирового сообщества. Своими силами. Чтобы теперь с достоинством и оптимизмом смотреть в будущее. Мы – страна-победитель. И эта победа с нами навсегда.