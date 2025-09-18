Во Франции более 800 тысяч человек протестуют против мер жесткой экономии на фоне высокого госдолга.

По призыву крупнейших профсоюзов страны работники сфер образования, здравоохранения, общественного транспорта и других отраслей объявили забастовки в знак протеста против экономических ограничений, вводимых властями.

В Париже и пригородах забастовки привели к массовым отменам рейсов метро и автобусов, а также к перебоям в движении пригородных поездов.

В Марселе, втором по величине городе Франции, полиция задержала 22 участника протестов. В Лионе демонстранты пытались перекрыть движение на кольцевой дороге, вызвав заторы.