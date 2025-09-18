Все действия, связанные с эксплуатацией проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», будут проводиться в рамках принципа взаимности, в том числе по части переброски вооружения по этому маршруту. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Когда мы решим, что хотим перевозить оружие через территорию Нахчывана в Мегри и в обратном направлении, мы начнем переговоры на эту тему», — сказал Пашинян на брифинге, отвечая на вопрос, сможет ли Азербайджан перевозить оружие и боеприпасы в Нахчыван.

«Все действия по эксплуатации проекта «Маршрут Трампа» будут проводиться в рамках принципа взаимности, в том числе по части переброски вооружения по этому маршруту. Если условие действует в случае Армении, оно будет действовать и в случае Азербайджана», — заявил армянский премьер.