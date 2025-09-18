Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, зачем с армянского паспорта убирают изображение горы Агрыдаг. По его словам, это делается «ради того, чтобы поставить Армению на правильную аэродинамику» и укрепить государственность страны.

На брифинге Пашинян отметил, что проект изменения штампа в паспорте был инициирован властями ещё несколько месяцев назад, когда о визите спецпредставителя Турции Кылыча в Ереван не было и речи. Он подчеркнул, что вопрос с Анкарой не обсуждался и обсуждаться не может.

«Это наша инициатива. Мы сами должны признать территориальную целостность Армении, чтобы обеспечить преемственность государства. Мы хотим, чтобы Республика Армения была ответственным государством и действовала в соответствии с международными правилами», — заявил премьер.