Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководители министерства находятся с рабочим визитом в Пекине для участия в 12-м Сяньшаньском форуме по приглашению министра национальной обороны Китая адмирала Донга Цзюня.

18 сентября министр обороны принял участие в официальной церемонии открытия 12-го Пекинского Сяньшаньского форума, проводимого под девизом «Сохранение международного порядка и содействие мирному развитию».

В рамках форума генерал-полковник З. Гасанов провёл встречу со своим китайским коллегой адмиралом Д. Цзюнем.

На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами, а также проведён подробный обмен мнениями по ряду вопросов взаимного интереса.