Ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной. В районе Покровска и Купянска усиливаются бои, российские войска меняют тактику и пытаются окружить стратегически важные города. Об этом пишет Sky News.

По данным телеканала, украинские силы удерживают Покровск в Донецкой области более года, однако положение вокруг города стремительно осложняется. Российская армия создала так называемую «зону поражения» при помощи беспилотников и фактически перекрыла основные маршруты снабжения.

По словам экспертов, российские войска отказались от массированных атак, которые приводили к значительным потерям, и перешли к тактике постепенного окружения. Подобный подход ранее применялся во время боев за Бахмут.

Параллельно ожесточенные столкновения продолжаются в районе Купянска, важного транспортного узла Харьковской области. По данным Института изучения войны, российские силы оказывают давление на украинскую оборону.

Украинские военные заявляют, что российская армия перебрасывает подразделения через трубопровод, однако выход из него контролируется ВСУ. Генштаб уточняет, что в городе продолжаются поисково-ударные и контрдиверсионные операции.