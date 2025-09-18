Президент США Дональд Трамп заявил о признании движения «Антифа» террористической организацией. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что рассматривает организацию как «опасную и радикальную» и призвал провести расследование в отношении её возможных спонсоров.

«Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам, что объявляю «Антифа» крупной террористической организацией. Также я настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении тех, кто финансирует это движение», — отметил Трамп.