Бывший заместитель руководителя администрации Кремля и один из ближайших соратников Владимира Путина Дмитрий Козак подал в отставку после продолжительных разногласий с российским лидером по вопросу войны в Украине.

По данным Института изучения войны (ISW), Козак выступал за проведение мирных переговоров с Киевом, а его уход указывает на стремление Москвы продолжать военную кампанию.

«Решение Путина исключить Козака из числа ключевых советников ещё раз демонстрирует, что он и его окружение консолидируются вокруг максималистских военных требований», — считают аналитики ISW.

Козак был единственным участником заседания Совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года, кто открыто возразил против полномасштабного вторжения в Украину. Ранее он занимался переговорами с Киевом, которые предполагали отказ Украины от вступления в НАТО. До 2022 года именно Козак курировал кремлёвскую стратегию по Украине, однако впоследствии часть его полномочий была передана Сергею Кириенко.