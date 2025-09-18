Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отстранять Израиль от участия в спортивных соревнованиях.

Об этом сообщает информационное агентство EFE.

Отвечая на призыв главы правительства Испании Педро Санчеса отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа, МОК отметил, что Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины имеют равные права. Оба они соблюдают соблюдают Олимпийскую хартию, и МОК продолжает работать с ними, чтобы смягчить последствия конфликта в Газе для спортсменов.