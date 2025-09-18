ООН готовится к сокращению своего бюджета на 2026 год на 15% — почти на $500 млн по сравнению с 2024-м. Об этом сообщила пресс-служба организации.

С предложением выступил генеральный секретарь Антониу Гутерриш после пересмотра оценки расходов. По его словам, при анализе сохранён баланс между тремя главными направлениями работы организации: мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие.

Основное сокращение коснётся финансирования миротворческих миссий. Кроме того, часть функций планируется перенести из Нью-Йорка и Женевы в более дешёвые локации. Также ООН намерена отказаться от аренды двух зданий в Нью-Йорке к 2027 году.

Окончательное решение по бюджету примут в декабре 2025 года.