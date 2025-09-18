Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) объявило о запуске программы Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC), направленной на создание «умных» эритроцитов с помощью синтетической биологии.

Как сообщает Defence Blog, цель проекта — разработка красных кровяных клеток со встроенными биологическими схемами, которые смогут выявлять физиологические сигналы, принимать решения и реагировать на них. Предполагается, что такие клетки помогут поддерживать жизненные функции в экстремальных условиях, ускорять свертывание крови и повышать шансы на выживание при травмах.

По данным DARPA, в эритроциты планируется интегрировать синтетические схемы с тремя основными функциями: обнаружение биомаркеров, принятие решений и высвобождение молекул, влияющих на физиологические процессы. На первом этапе исследования сосредоточатся на поддержании физической работоспособности и усилении гемостаза. В перспективе рассматриваются более сложные функции — терморегуляция, универсальная совместимость крови и адаптация к высокогорным условиям.

Программа рассчитана на три года и разделена на два этапа по 18 месяцев. Сначала ученые должны доказать возможность интеграции синтетических схем в процессе дифференциации стволовых клеток и сохранение их функций в зрелых эритроцитах. На втором этапе планируется усовершенствовать системы, протестировать их эффективность и провести демонстрацию в реальных условиях.

Проект Smart-RBC только набирает обороты, однако уже демонстрирует растущий интерес Пентагона к синтетической биологии как инструменту обороны, способному повысить выживаемость, выносливость и адаптацию военнослужащих к сложным и опасным условиям.