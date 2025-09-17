Местный совет второго сектора Бухареста утвердил проект реконструкции Аллеи Гейдара Алиева в парке Parcul Tei. Об этом сообщает «Азертадж».

Реконструкция включает полное обновление инфраструктуры, сохранение зеленых насаждений, внедрение современного ландшафтного дизайна и адаптацию зон отдыха. Проект будет реализован при поддержке посольства Азербайджана в Румынии и финансироваться спонсорами. Земельный участок временно передадут компании-подрядчику, которая вернет его муниципалитету после завершения работ.

Бронзовый бюст Гейдара Алиева, установленный на аллее, создан известным азербайджанским скульптором Натигом Алиевым.