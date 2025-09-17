Поставки российской нефти морем резко снизились после атак украинских дронов, сообщает Bloomberg

Среднесуточный экспорт нефти за неделю до 14 сентября составил 3,18 млн баррелей, что на 934 тысячи меньше, чем неделей ранее, – самое резкое падение с июля прошлого года.

Экспорт через Приморск упал до 730 тыс. баррелей в сутки, из Усть-Луги – до 313 тыс., а из Новороссийска – до 647 тыс. Всего за неделю 29 танкеров погрузили 22,26 млн баррелей нефти против 28,79 млн неделей ранее.

Агентство связывает снижение поставок с атаками украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру.