В Баку произошел бытовой конфликт, завершившийся серьезной травмой.

Инцидент зафиксирован на улице Джалил Мамедкулизаде в Насиминском районе, уточняет lent.az. Между 26-летней Ф. Нагиевой и ее соседкой вспыхнула ссора из-за бытового мусора. В разгар перепалки Нагиева ударила женщину кулаком по голове, а затем сбила с ног. В результате потерпевшая получила перелом руки и травму височной области.

В отношении Ф.Нагиевой возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК Азербайджана (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью). Однако в суде стороны примирились и попросили прекратить дело.

Суд под председательством Джейхуна Тагиева удовлетворил ходатайство, и уголовное преследование было прекращено.