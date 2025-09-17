В селе Виктория Полтавской области Украины 17 сентября почтили память героя Советского Союза Олега Бабака, погибшего в 1991 году в Губадлинском районе Азербайджана при защите мирных жителей от армянских вооруженных формирований. Об этом сообщает «Репорт».

У его могилы собрались посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, заместитель председателя Полтавской военной администрации Антон Чубенко, представители дипломатического корпуса, ветераны, родители героя и общественность.

После исполнения гимнов двух стран Сеймур Мардалиев отметил, что Азербайджан чтит память каждого, кто отдал жизнь за его территориальную целостность, и оказывает постоянную поддержку их семьям. По его словам, украинец Олег Бабак стал одним из таких героев.

Антон Чубенко, Иван Петренко и Фюзули Ганбаров подчеркнули важность его подвига и отметили, что память о герое является символом азербайджано-украинской дружбы.