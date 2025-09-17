Единственный выживший при крушении самолета Boeing 787 авиакомпании Air India в июне 2025 года, 40-летний бизнесмен из Лестера Вишваш Кумар Рамеш, по-прежнему находится в Индии и, вероятно, не вернется в Великобританию из-за сильного страха перед полетами, сообщает Daily Mail.

Рамеш получил травмы груди и порезы на лице, но сумел выбраться из-под обломков со своего места 11А. Его жена Хирал и четырехлетний сын прилетели в Индию, чтобы поддержать мужа, однако позже вернулись домой. По словам семьи, Рамеш продолжает лечение и консультации.

Шурин Рамеша отметил, что семья не ожидает его возвращения в Лестер или Лондон. «Я думаю, он останется там, потому что слишком напуган, чтобы снова сесть в самолет», — заявил он.