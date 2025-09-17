Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с заместителем министра промышленности Беларуси Денисом Бакеем.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления экономико-торгового сотрудничества, включая промышленность, фармацевтику и сельское хозяйство. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран.
Belarusun sənaye nazirinin müavini Denis Bakeylə görüşdük. Belaruslu həmkarımla iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, sənaye, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir mübadiləsi apardıq. pic.twitter.com/dkXLwZk6TI
