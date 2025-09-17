Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения вооружённого конфликта Тбилиси потребует объяснений от Украины за недружественные шаги, сообщает ТАСС.

Ранее, 16 сентября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что страна продолжает действовать в режиме односторонней дружбы с Киевом.

Комментируя расследование по делу об изъятой в Грузии взрывчатке с Украины, глава правительства подчеркнул, что её ввоз на территорию страны осуществлялся по заданию украинских спецслужб, назвав этот факт «прискорбным».