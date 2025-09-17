Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не позволит «осквернить священный город Иерусалим недостойными руками».

Выступая с обращением, турецкий лидер отметил, что «те, кто боготворит Гитлера, никогда не избавятся от своей горечи и могут продолжать устраивать истерики». Он подчеркнул, что мусульмане не откажутся от прав на Восточный Иерусалим и продолжат поддерживать народ Газы, «борющийся за выживание под жестокими атаками Израиля».

Обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, Эрдоган напомнил, что Османская империя на протяжении четырёх веков управляла Иерусалимом:

«С уважением, мудростью и терпимостью мы сделали этот благословенный город землёй мира. Нетаньяху, возможно, этого не знает, но, возможно, узнает».