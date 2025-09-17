Здание правительства Белгородской области России подверглось новой атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждены кровля и остекление здания, однако, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Гладков также отметил, что угроза атак БПЛА сохраняется на всей территории области. Ранее он сообщал о другом инциденте: в поселке Северный Белгородского района беспилотник взорвался на территории предприятия, в результате чего пострадал мужчина.