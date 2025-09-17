Администрация президента США Дональда Трампа добилась сокращения потребления фентанила, однако это спровоцировало рост поставок кокаина со стороны мексиканских наркокартелей, пишет The Wall Street Journal.

По данным компании Millennium Health, с 2019 года употребление кокаина в западных штатах выросло на 154%, а в восточных — на 19%. При этом, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, потребление фентанила начало снижаться с середины 2023 года.

На фоне борьбы властей США с фентанильными картелями их конкуренты усилили трафик кокаина, что уже привело к снижению его стоимости. Как отмечает WSJ, основной маршрут поставок пролегает из Колумбии через Эквадор и далее морем — в том числе с дозаправкой у Галапагосских островов — в мексиканский Акапулько. Оттуда наркотик переправляют в США по суше, включая подземные тоннели, в Калифорнию, Аризону и Нью-Мексико.