Обмены военнопленными между Россией и Украиной в настоящий момент приостановлены, однако могут быть продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Речь об этом идет, но пока, вы видите, здесь тоже есть определённая пауза. Что вместе с тем не означает, что эти обмены не могут быть продолжены», — отметил он, отвечая на вопрос о ситуации с обменами и передачей тел.

Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по Украине и предпочла бы урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами.