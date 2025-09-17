Конгрессмен Брэд Шерман при финансовой поддержке Армянского национального комитета Америки (ANCA) предложил поправку, предусматривающую блокировку поддержки США Турции и Азербайджану — до снятия блокады Армении и освобождения всех «армянских военнопленных».

Он также внёс вторую поправку к Закону о санкционировании Госдепартамента, которая лишает президента полномочий отменять статью 907 и фактически блокирует военную помощь Азербайджану.

Обе инициативы находятся на рассмотрении в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.