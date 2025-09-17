Армения и Франция провели политические консультации, в ходе которых обсудили документ о стратегическом партнерстве и возможные сроки его подписания. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян и глава департамента Континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брис Рокфёй рассмотрели программы сотрудничества между странами в различных областях.

Стороны также обсудили достигнутые ранее договоренности в Вашингтоне по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также процесс нормализации отношений с Турцией. «Были затронуты вопросы, связанные с повесткой партнерства Армении и ЕС», — отметили в МИД.