Народный артист России Олег Газманов передал все свои пенсионные накопления обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну.

Об этом сообщил юрист семьи Роман Кузьмин.

По его словам, в 2019 году Газманов и его супруга Марина Анатольевна выдали Саркисяну займ — все средства, накопленные артистом за жизнь для пенсии. Саркисян вошёл в близкое окружение Газманова ещё в 2016 году, пытаясь зарекомендовать себя с положительной стороны.

Через год после передачи денег супруги потребовали возврат долга, однако Саркисян заявил, что средств у него нет. Он ссылался на разные обстоятельства, включая пандемию COVID-19 и войну в Украине, якобы мешавшие перевести деньги из США, где на тот момент проживал с семьёй.

Осознав, что стали жертвами обмана, Газмановы обратились в Следственный комитет РФ. Саркисян был задержан в Москве и обвинён в мошенничестве. Первоначально суд отправил Саркисяна под стражу, затем его перевели под домашний арест, а позже вновь заключили под стражу по другому делу о мошенничестве, где пострадали друзья Газманова.

Геворк Саркисян ранее работал в Министерстве по налогам и сборам России, а затем занимался предпринимательской деятельностью, включая запуск детского парка «Кидзания» в Москве и развитие франшизы в США.