Президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью LCI, что республика хочет участвовать в совместном использовании ядерного оружия НАТО и рассчитывает на поддержку Франции.

«Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. У нее должны быть свои ядерные возможности — энергетические, гражданские и военные», — подчеркнул он, отметив, что говорить о собственном арсенале пока «слишком рано».

Ранее Франция отправила в Польшу три истребителя Rafale, оснащённых для применения ядерного оружия, в рамках операции НАТО Eastern Sentry для защиты восточного фланга альянса.